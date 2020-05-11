Anıtkabir’de virüs riski

Faruk Arslan İstanbul

Koronavirüs sürecinde insanların toplu olarak yer almasına rağmen kapatılmayan tek merkez olan Anıtkabir’in tehlike boyutuna varan ziyaretçi sayıları Nisan ayında da ‘binler’ seviyesinde ölçüldü.

Açık olan tek yer

Salgının pik seviyeye gelerek zirve yaptığı, sokağa çıkma yasaklarının 4 günü bulduğu, caddelerde iki kişinin sosyal mesafesiz yan yana gezmesine bile ceza yazıldığı nisan ayında Türkiye’nin tek gündemini koronavirüs oluşturdu. Salgına karşı bilim adamlarının uyarısıyla geniş ve sıkı önlemler alındı. Dünya genelinde Kâbe, Vatikan gibi önemli dini merkezlerin kapatıldığı bu süreçte, ülkemizde de bütün cami ve mescidler geçici olarak ibadete kapatıldı. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı gelmesine rağmen yine açılmayan camilerin yanı sıra türbeler de kilitli tutuldu. Salgının yaygınlık kazanmaması için alınan bu önlemlerden yeryüzünde sadece ve sadece bir yer muaf tutuldu: Anıtkabir.

2 bin insan Anıtkabir’de

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucuları Mustafa Kemal ile İsmet İnönü’nün kabrinin yer aldığı Anıtkabir, salgının hiçbir döneminde kapatılmadı. İnsanların toplu olarak yer aldığı tüm mekanlar kapatılırken hâlâ ziyarete açık tutulan Anıtkabir’in nisan ayına ilişkin ziyaretçi verilerine ulaşıldı. Nisan ayında Anıtkabir’e tam 2 bin 9 ziyaretçinin girdiği belirlendi. Virüsün ülkemizde yaygınlık kazandığı mart ve nisan ayında Anıtkabir’e alınan ziyaretçilerin toplamı ise 91 bin 354 olarak hesaplandı. Bu kritik iki ayda Anıtkabir’e toplu olarak alınan yabancı uyruklu ziyaretçilerin sayısı da korkunç oranda: 6 bin 244. Kısıtlama olmaksızın haftanın her günü ziyarete açık tutulan Anıtkabir’in kapıları 09:00- 16:30 saatleri arasında herkese açık tutuluyor.

Kritik aylarda büyük rakamlar

Koronavirüs salgınının Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılmaya başladığı ocak, şubat ve mart aylarında Anıtkabir’e 452 bin 277 ziyaretçinin topluluklar halinde alındığı ve bunların 31 bin 562’sinin yabancı uyruklu olduğu saptanmıştı. Gazetemiz Akit bu vahim tabloyu 27 Mart’ta “Anıtkabir tehlikesi” haberiyle gündeme taşımıştı.

Kabe ve Vatikan bile kapalı

Bilimsel uyarılar kapsamında insanların toplu olarak yer aldığı Müslümanların kıblesi ve dünyanın merkezi Kâbe, 6 Mart’ta kapatılmıştı. Hristiyanlığın önemli merkezlerinden Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı da 10 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı tutuluyor.

23 Nisan’da tepki çeken manzara

Pandeminin korkunç boyutlara ulaştığı bu ayda Anıtkabir’deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni sırasında devlet erkânı ve siyasi parti temsilcileri sosyal mesafe kuralına uymaksızın toplu şekilde bir arada bulunmuştu. Bilim adamlarının tavsiye ettiği sosyal mesafe kuralını çiğneyerek omuz omuza tören icra eden siyasiler, Anıtkabir’deki salgın tehlikesini üst seviyeye çıkarmıştı.