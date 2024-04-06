Anıtkabir’de İmamoğlu’nu susturdular
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e gitti. Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaret esnasında Aslanlı Yol'da yürürken siyasi şov yapmaya kalkışan İmamoğlu'na görevliler müdahale etti.
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve CHP'li başkanlarla Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e doğru yürüdüğü sırada, kendisini çeken kameraya konuşarak siyasi şov yapmak istedi. İmamoğlu'na o sırada bir görevli tarafından müdahale edildi. Görevlilerin, "Bunun için izin alınması gerekiyor" diyerek araya girmesiyle İmamoğlu ve beraberindekiler duraksadı.
Daha sonra konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından "Tamam peki, tamam" diyerek yürüyüşüne devam etti.
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