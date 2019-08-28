Animist kasabanın tek camisi yardım bekliyor

DAKAR (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Senegal'in güneyinde animistlerin çoğunlukta yaşadığı Diembering kasabasının tek camisi Ulu Cami faaliyete tam olarak geçmek için Müslümanlardan yardım bekliyor.

Ülkenin yeşil bölgesi Casamance'nin Ziguinchor kentinde, ormanlar içinde ve Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alan Diembering kasabası, misafirperverliğiyle tanınıyor.

Casamance Nehri'nin Atlas Okyanusu ile buluştuğu noktanın hemen güneyinde bulunan Diemring kasabasında halk geçimini balıkçılık ve turizm ile sağlıyor.

Nüfusunun çoğunun yerli inanışlara sahip olduğu turistik kasabada, Hristiyanların yanı sıra az sayıda Müslüman da yaşıyor.

Farklı dinlere mensup insanların barış ve huzur içinde yaşadığı Diembering'de Müslümanlar, gündelik hayatları, kültürleri, giyim kuşamları ile kasabalılar tarafından oldukça sevilerek takdir ediliyor.

- Müslümanlar kasabalıya İslamiyet'i sevdiriyor

Az nüfusa sahip Diemberingli Müslümanların İslamiyet'i örnek şekilde yaşamaları çok sayıda animist ve Hristiyan'ın Müslüman olmasına vesile oluyor.

Kasabadaki tek camiye çevredeki yerleşim yerlerinden de İslamiyet'i merak edip öğrenmek için gelenler oluyor.

Müslüman halk, 2016'da Kuveyt'in yardımıyla yapılan camideki eksikliklerin giderilerek İslam'ı öğrenmeye gelenlere daha iyi ortam sağlamak için dünya Müslümanlarından yardım bekliyor.

- Cami maddi yetersizliklerle boğuşuyor

Bahçesinde küçük bir medresesi de olan Ulu Cami'nin talebeleri ve ziyaretçileri ise oldukça fazla.

İslamiyet'i daha iyi anlamak ve kendini geliştirmek isteyen talebeler ile İslam'ı araştırmak için gelenlerin çokluğuna rağmen cami maddi yetersizliklerle boğuşuyor.

Bahçe duvarları tamamlanmadığı için kasabadaki domuzların otlanmak üzere gün boyunca caminin bahçesine girmesi Müslüman cemaati rahatsız etse de bahçe duvarları için henüz yeterli maddi imkan temin edilmiş değil.

Müslümanların azınlık olmalarına rağmen halkın göz bebeği olarak gördüğü Diembering'in tek camisinin imamı Aliou Sambou, ibadethanelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İmam Sambou, kasabadaki Müslüman topluluk olarak dinlerini iyi yaşamaya gayret ettiklerini, İslam'ı anlatmak, başkalarına sevdirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Müslümanların günlük yaşantılarının ve aralarındaki samimiyetin kasabadaki diğer inanç mensuplarını cezbettiğini belirten Sambou, "Şu ana kadar diğer inanç gruplarından çok sayıda kişi Müslüman kardeşlerimizin çabasıyla İslamiyet'i seçti." şeklinde konuştu.

"Gücümüz yetmiyor caminin ihtiyaçlarını tamamlamaya. Müslüman kardeşlerimizin yardımımıza koşmalarına ihtiyacımız var." diyen Sambou, Ulu Cami tam olarak hizmete giremediği için camiye gelenleri mahcubiyet içinde ağırladıklarını ifade etti.

Sambou, "Yeterli destek sağlandığı taktirde kasabanın tamamının İslamiyet'i seçeceğine inancım tam." diye konuştu.

- "Bahçede gün boyunca otlamaya gelen domuzlarla karşılaşıyoruz"

Sambou, "Camimizde halı yok, ayakkabılık yok, yağmur yağdığında dışarıda ayakkabılar mahvoluyor. Bahçe duvarımız tamamlanmadığı için bahçede gün boyunca otlamaya gelen domuzlarla karşılaşıyoruz. Bu bizi çok rahatsız etse de elimizden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Medreselerinin öğretmenlere de ihtiyaç duyduğunu aktaran Sambou, bunu karşılamaya ise güçlerinin yetmediğini dile getirdi.

Sambou, sadece bir tane olan morglarında dondurucunun bulunmadığını, bölgenin sıcak olması nedeniyle cenazeler konusunda çok sıkıntı yaşadıklarını ve bu yüzden modern bir morga da ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Sesimizi duyup yardımımıza koşacak birilerinin olduğuna inanıyoruz." dedi.















