Anıl Kurt kimdir? Tostçu Mahmut öldü mü neden öldü?
Adana’da ütü tostu ile meşhur olan Tostçu Mahmut olarak bilinen Anıl Kurt kullandığı minibüsün kaza yapması sonrası hayatını kaybetti. Anıl Kurt, kaza öncesi minibüsün 206 kilometre hız yaptığını sosyal medyadan paylaştığı da görüldü. Peki Anıl Kurt kimdir? Tostçu Mahmut kaç yaşındaydı?
Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Dün gece saat 02.30 sıralarında, Ulukışla- Adana yolunda meydana gelen kazada 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. 27 yaşındaki Anıl Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. (42) yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.
Anıl Kurt'un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt'un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü.