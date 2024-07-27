Aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıklamasının ardından Kartal ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ıslanmamak adına ellerinde şemsiye ile beklerken, bazı vatandaşlar ise şemsiye almayı unutunca yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı. Yağmur suları sebebiyle yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar koşarak işe giderken, bazıları da ellerindeki çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yer yer sağanak yağışın bugün öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1872518 slug:'istanbulun-bazi-bolgelerinde-siddetli-saganak-etkili-oluyor'}