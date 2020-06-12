Ani manevra ile motosikletten savrulan sürücü yaralandı

Manisa’nın Kula ilçe merkezinde park halinde kapısı açık otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Yaralanan sürücü Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 RA 2076 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mehmet Karakuzu, Yunus Emre Caddesi’ne girdiğinde kapısı açılan park halindeki bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Ani manevra ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Karakuzu, motosiklet üzerinden savrularak yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakuzu, tedavi edilmek üzere Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Karakuzu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.