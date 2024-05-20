Angut yavruları sulak alanda objektiflere yansıdı
Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda yiyecek ararken görüntülendi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/angut-yavrulari-sulak-alanda-objektiflere-yansidi-83943
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Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda yiyecek ararken görüntülendi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/angut-yavrulari-sulak-alanda-objektiflere-yansidi-83943
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