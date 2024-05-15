Angelotti'den Arda Güler tepkisi! Sosyal medyada gündem oldu
Arda Güler'in, Real Madrid Alaves maçında attığı golden sonra Angelotti'nin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i 5-0 mağlup etti. Mücadelede sonradan oyuna giren Arda Güler kapanış golünü atarken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin reaksiyonu gündem oldu.
ARDA GÜLER'İN GOLÜNE ANCELOTTİ'DEN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN TEPKİ
61. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, 81. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Rodrygo'nun pasına düzgün bir vuruş yaparak skoru belirleyen milli futbolcunun golüne teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin verdiği reaksiyon ise sosyal medyayı adeta salladı.