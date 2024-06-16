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Spor Angel Di Maria'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber
Spor

Angel Di Maria'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber

Yeniakit Publisher
2024-06-16 18:25:00 -
Angel Di Maria'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber

Adı Beşiktaş ile gündeme gelen ve Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria, henüz kendisine yeni bir takım bulamadı.

Adı Beşiktaş ile de anılan ve Benfica ile sözleşmesi sona erecek Angel Di Maria'nın geleceği hala belirsiz.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 36 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile görüştü.

Ancak şu anda MLS ekibiyle, Di Maria arasında bir anlaşma olmadığı söylendi.

Angel Di Maria'nın, Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
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48 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 48 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 17 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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