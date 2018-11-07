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Anelka sahalara döndü! İşte yeni takımı

Nicolas Anelka, Lille takımının altyapısında forvet antrenörü olarak görev alacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
Anelka sahalara döndü! İşte yeni takımı

Futbolculuk kariyerinde PSG, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi dünya devlerinin forması giyen, ülkemizde ise 1.5 sezon Fenerbahçe'de boy gösteren Nicolas Anelka, sahalara bu kez antrenör olarak döndü.

Fransa Milli Takımı'nda da 70 maçta boy gösteren Anelka, Ligue 1 ekiplerinden Lille'in antrenör ekibine katıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Lille kulübünden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Anelka'nın genç takımdaki forvet oyuncularına tecrübelerini aktarmak üzere anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Lille'in bugünkü antrenmanında yer alan Anelka, böylelikle antrenörlük kariyerine başlamış oldu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
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