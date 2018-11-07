Anelka sahalara döndü! İşte yeni takımı

Futbolculuk kariyerinde PSG, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi dünya devlerinin forması giyen, ülkemizde ise 1.5 sezon Fenerbahçe'de boy gösteren Nicolas Anelka, sahalara bu kez antrenör olarak döndü.

Fransa Milli Takımı'nda da 70 maçta boy gösteren Anelka, Ligue 1 ekiplerinden Lille'in antrenör ekibine katıldı.

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Lille kulübünden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Anelka'nın genç takımdaki forvet oyuncularına tecrübelerini aktarmak üzere anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Lille'in bugünkü antrenmanında yer alan Anelka, böylelikle antrenörlük kariyerine başlamış oldu.