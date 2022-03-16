Andrzej Duda'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın durmasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin en önemli konusu olduğunu belirterek "(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum" dedi.

Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile Çankaya Köşkü’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Duda, Rusya'nın Polonya'nın komşusu olan bağımsız bir ülkeye saldırdığını ve Erdoğan ile yaptığı görüşmenin en önemli konusunun iki ülke arasındaki savaşın durması olduğunu kaydetti.

"(Erdoğan'a) Teşekkürlerimi ilettim. (Ukrayna'da) Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum" ifadesini kullanan Duda, Türkiye'nin de Polonya gibi Ukrayna ile Rusya arasında barışın bir an önce tesis edilmesini istediğini kaydetti.

Duda, "Türkiye coğrafi ve siyasi anlamda çok önemli bir devlet olarak bu bölgede barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor. Çok teşekkür ederim. Biz de aynı fikirdeyiz." diye konuştu.

Bir an önce Rusların saldırmasını, sivilleri öldürmesini, bombalamasını ve hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez görülen acı görüntüleri bir an önce durdurmak gerektiğini vurgulayan Duda, Erdoğan'a bunun durdurulması için yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

"Savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık"

Duda, Polonya ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğinin yanı sıra askeri iş birliğinin de devam etmesini istediklerini aktardı.

Konuk Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Geçen sene (Türkiye'yle) savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Şuna inanıyorum ki bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Hatta Cumhurbaşkanıyla birlikte ortak karşılıklı çıkarlarımızın 10 milyar doları geçmesini umut ediyoruz. Herkesin çok iyi bildiği gibi bu alanda Polonya ve Türkiye’nin iş birliğinin olasılıkları çok güçlü geniş kapasiteye sahip."

Duda, Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde mülteci konusunu ele aldıklarını ifade ederek "Bugün Polonya’ya yaklaşık iki milyon mülteci giriş yapmış bulunuyor. Çünkü hesaplarımıza göre her gün yaklaşık 100 bin kişi sınırdan geçiyor. Bugün Polonya’da mülteci krizinden bahsedebiliriz." diye konuştu.

Polonya'nın uluslararası toplumdan yardım almaması durumunda çok zor duruma düşebileceğini ifade eden Duda, şunları kaydetti:

"Uluslararası kurumlara tekrar sesleniyorum. Biz öncelikle tabi ki (Ukraynalı sığınmacılara) yardım etmek istiyoruz. Ukrayna’dan bize sığınanlara kaliteli, iyi koşulları sağlamak istiyoruz. (Ukraynalı sığınmacılar) Onlara trajedi dolu bu zor zamanları sakince geçirebilsinler diye destek vermek istiyoruz. Dolayısıyla barış zamanı kendi evlerine rahatça dönebilsinler. Uluslararası kurumlara çağrı yapıyorum. Lütfen bu konuda desteğe katılın."

Duda, Türkiye'nin son yıllarda aynı sorunu, mülteci krizini en yakından yaşayan ülke olduğunu belirtti.

Türkiye’nin stratejik noktada bulunmasından dolayı fikirlerinin Polonya için son derece önemli olduğunu ve Erdoğan ile mülteci konusunda yaptığı tecrübe paylaşımından dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Duda, şunları söyledi:

"Burada özellikle sizinle (Erdoğan) geçirdiğim birkaç saat benim için çok önemli. Sizinle konuşmam benim için çok kıymetli. Siz de benim gibi Ukrayna Cumhurbaşkanı (Vladimir Zelenskiy) ile her gün iletişim içindesiniz. İkimiz de yardım etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi. Bu konuda bana bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim."

Duda, ayrıca Ukrayna konusunda yapılan çalışmaların ülkeye barış getirmesi ve Ukrayna vatandaşlarının ülkesine dönebilmesi temennisinde bulundu.

Türk şirketleri çok faydalı işlerde kendini gösteriyor

İki ülke arasındaki ticari ve turizm konusunda uzun yıllara dayanan ilişkilere de değinen Duda, "Birçok Türk şirketi Ukrayna’da anlaşmalar yapıyor. Hem Polonya piyasası hem de Türkiye çıkarları için çalışarak çok faydalı işlerde kendilerini gösteriyorlar. Biz de bunu çok takdir ediyoruz. Türk şirketlerine, Polonya yol şebekelerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyoruz" dedi.