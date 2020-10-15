Android'e batarya sağlığını iyileştirecek özellik geliyor

Android 11 işletim sistemine sahip cihazlar için arka planda kendi kendine çalışan uygulamaların dondurulmasını sağlayan yeni bir özellik geliyor. Söz konusu özellikle birlikte, kullanıcıların telefonlarını daha uzun süreli ve daha sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor.

İlk olarak Pixel 3 sahibi bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen yeni özellik, önbelleğe alınmış bir uygulamanın arka planda dondurulmasını sağlıyor. Bu sayede uygulamalar CPU döngüsü içine girmiyor. Böylece gereksiz batarya tüketimi önlenmiş oluyor.

Söz konusu özelliğin Android 11 işletim sisteminin dağıtılmasıyla birlikte pek çok cihazda kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.