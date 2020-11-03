Android modifiye oyunları | Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan video oyunu oynamayı tercih ediyor. Pek çok tür ve yaş grubuna uygun oyun bulunuyor. Modifiye oyun indirmek isteyenler ise bunun için ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Android modifiye oyun nasıl indirilir?

Android nedir?

Google ve Open Handset Alliance tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir.

Android modifiye oyunları

Android oyun | video oyun oynamak isteyenler oyunları nereden nasıl oynayabileceklerini araştırıyor. Video oyunları internetten oynamanız mümkün. Bu oyunları oynamak için söz konusu oyun sitelerine üye olmanız gerekiyor. Bazı siteler üyelik için ücret talep ederken bazıları ücretsiz oyun oynama olanağı sağlıyor.

Modifiye oyunları indir

Oyun severler online oyunların yanı sıra bilgisayarlarına ya da mobil cihazlarına oyun indirerek de oynayabilir. Mobil cihazlara uygulama mağazalarından ücretli ya ada ücretsiz oyunlardan indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza ise oyun sitelerinden ücretli ya da ücretsiz seçeneklerle oyun indirebilirsiniz.