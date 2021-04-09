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Teknoloji Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulama WhatsApp'ı ele geçiriyor
Teknoloji

Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulama WhatsApp'ı ele geçiriyor

Dizi ve film uygulaması Netflix'e optimizasyon sağladığını iddia eden FlixOnline uygulaması WhatsApp'ı ele geçirip kendini gizleyerek bilgilerinizi başkalarıyla paylaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 17:12:00 -
Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulama WhatsApp'ı ele geçiriyor

Android tabanlı telefonlarda yeni bir kötü yazılım dolaşıyor. FlixOnline adı verilen uygulama Play Store'da da bulunuyor.

NTV'nin haberine göre, uygulama Netflix'in yayın servislerini düzenlediğini iddia ediyor. Ancak aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinde de etkiye sahip.

Uygulama sizin adınıza WhatsApp'ta mesajlara cevap veriyor. Bilgilerinizi başkalarıyla paylaşıyor.

Siber güvenlik uzmanları FlixOnline uygulamasının WhatsApp konuşmalarını çalabileceğini de belirtiyor.

Overlay saldırısı olarak bilinen bir yöntem kullanan uygulama, size sistem yöneticisine benzer bir pencere açıyor. Siz uygulamaya izin verdiğinizde FlixOnline'ın uygulaması gizleniyor ve silmeniz de zorlaşıyor.

Google, uygulamayı farkettikten sonra FlixOnline'ı Play Store'dan kaldırdı.

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