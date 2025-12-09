  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Android-iPhone duvarı yıkılıyor: Google ve Apple’dan veri aktarımı için ortak sistem

Yeni sistem, Android ve iPhone arasında veri aktarımını zahmetsiz hâle getirerek platform değiştirmek isteyen kullanıcılar için önemli bir engeli ortadan kaldıracak.

Google ve Apple, yıllardır kullanıcıların en büyük dertlerinden biri olan Android–iPhone geçişini kolaylaştırmak için güçlerini birleştirdi. İki teknoloji devi, cihazlar arasında veri aktarımını çok daha sorunsuz hâle getirecek ortak bir sistemi hayata geçiriyor.

Yeni özellik, bugün yayınlanan Android Canary 2512 sürümüyle Pixel cihazlarda ilk kez göründü. Apple tarafında ise bu yenilik, yakında çıkacak olan iOS 26 geliştirici betasında yer alacak. Kullanıcılar, telefonlarını kurarken rehber, fotoğraf, uygulama verileri gibi daha fazla veri türünü ek zahmete girmeden aktarabilecek.

Beta süreci sorunsuz tamamlanırsa özellik kullanıma sunulacak

Şimdilik bu özellik geliştirme aşamasında olduğu için yalnızca Android Canary ve iOS geliştirici betalarında bulunuyor. Her iki platformda da genel kullanıma sunulmadan önce performans sorunlarının giderilmesi bekleniyor. Nihai sürümün tam olarak ne zaman yayınlanacağı ise henüz net değil.

O zamana kadar kullanıcılar, geçiş yapmak için hâlâ Move to iOS ve Android Switch uygulamalarını kullanmaya devam edebilirler.

