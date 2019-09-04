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Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme alacak telefonların listesi

Android 10 güncellemesi, 3 Eylül 2019 itibarıyla yayınlandı. Kullanıcılar aşamalı bir şekilde en yeni Android sürümüne geçiş yapmaya başladı. Peki Android 10 ile ne değişecek? Android 10 hangi yenilikleri getirecek? Gelen yeni özellikler neler? Hangi telefonlar Android 10 güncellemesini alacak? İşte güncelleme alacak telefonların listesi...

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:39
Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme alacak telefonların listesi

Android 10 güncellemesi, 3 Eylül 2019 itibarıyla yayınlandı. Kullanıcılar aşamalı bir şekilde en yeni Android sürümüne geçiş yapmaya başladı. Peki Android 10 ile ne değişecek? Android 10 hangi yenilikleri getirecek? Gelen yeni özellikler neler? Hangi telefonlar Android 10 güncellemesini alacak? İşte güncelleme alacak telefonların listesi...

Android 10 ile ilgili detaylar neler?

Uzun süredir beklenen ve aylar önce gerçekleştirilen Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümü, artık şekerleme adıyla anılmayacak, sürüm numaralarıyla yoluna devam edecek.

Diğer bir deyişle 'Jellybean, KitKat' gibi isimlere Google elveda demiş durumda. Android 10, 11, 12 şeklinde yeni sürümleri göreceğiz. Peki 3 Eylül tarihinde yayınlanan yeni Android güncellemesi ile telefonlara hangi yeni özellikler geliyor? 

Android 10’un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.

Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone’lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.

Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor

Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullabildiği API‘lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API’ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.

Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevirilebiliyor.

Android alan telefonların listesi

OnePlus 7 Pro 

OnePlus 7 

OnePlus 6T 

OnePlus 6 

OnePlus 5T 

OnePlus 5 

Huawei P30 Pro 

Honor 10 

Honor 8X 

Nokia 9 PureView 

Nokia 8.1 

Nokia 7.1 

Güncelleme alması beklenen telefonlar... 

ZenFone 6 

ZenFone 5Z 

ROG Phone 2 

Pixel 3a XL 

Pixel 3a 

Pixel 3 XL 

Pixel 3 

Pixel 2 

Pixel 2 XL 

Pixel 

Pixel XL 

Samsung Galaxy Note 10 Plus 

Samsung Galaxy Note 10 

Samsung Galaxy Fold 

Samsung Galaxy S10 Plus 

Samsung Galaxy S10 

Samsung Galaxy S10e 

Samsung Galaxy Note 9 

Samsung Galaxy S9 Plus 

Samsung Galaxy S9 

Huawei Mate 20 Pro 

Huawei Mate 20 

Huawei Mate 20 X 

Huawei Mate 20 X 5G 

Porsche Design Huawei Mate 20 RS 

Huawei P20 Pro 

Huawei P20 

Huawei Mate 10 Pro 

Honor 20 Pro 

Honor 20 

Honor V20 

Honor Magic 2 

Honor Play 

HTC U12 Plus 

HTC U11 Plus 

HTC U11 

HTC U11 Life 

LG G8 ThinQ 

LG V50 ThinQ 

LG G7 One 

Moto Z3 

Moto Z3 Play 

Moto One Vision 

Moto One Action 

Moto One 

Moto One Power 

Moto G7 Plus 

Moto G7 

Moto G7 Power 

Moto G7 Play 

Sony Xperia 1 

Sony Xperia 10 

Sony Xperia XZ3 

Sony Xperia XZ2 

Sony Xperia XZ2 Compact 

Sony Xperia XZ2 Premium 

Nokia 7 Plus 

Nokia 6.1 Plus 

Nokia 6.1 

Nokia 4.2 

Nokia 3.2 

Nokia 3.1 Plus 

Nokia 2.2 

Nokia 8 Sirocco 

Nokia 5.1 Plus 

Nokia 1 Plus 

Nokia 5.1 

Nokia 3.1 

Nokia 2.1 

Nokia 1 

Xiaomi Mi 9 

Xiaomi Mi Mix 3 5G 

Redmi K20 Pro 

Vivo X27 

Vivo Nex S 

Vivo Nex A 

 Oppo Reno 

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:39
  1. Samsun
  2. Android 10
  3. Android 10 yayınlandı mı?
  4. Güncelleme alacak telefonların listesi
  5. Güncelleme alacak telefonların tam listesi
  6. Android 10 güncellemesi
  7. Android 10 güncellemesi alacak telefonlar
  8. Android 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesi
  9. Android 10 güncellemesi alacak cihazlar
  10. Android 10 güncellemesi alacak cihazların tam listesi

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