Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme alacak telefonların listesi

Android 10 güncellemesi, 3 Eylül 2019 itibarıyla yayınlandı. Kullanıcılar aşamalı bir şekilde en yeni Android sürümüne geçiş yapmaya başladı. Peki Android 10 ile ne değişecek? Android 10 hangi yenilikleri getirecek? Gelen yeni özellikler neler? Hangi telefonlar Android 10 güncellemesini alacak? İşte güncelleme alacak telefonların listesi...

Android 10 ile ilgili detaylar neler?

Uzun süredir beklenen ve aylar önce gerçekleştirilen Google i/o etkinliğinde detayları paylaşılan yeni Android sürümü, artık şekerleme adıyla anılmayacak, sürüm numaralarıyla yoluna devam edecek.

Diğer bir deyişle 'Jellybean, KitKat' gibi isimlere Google elveda demiş durumda. Android 10, 11, 12 şeklinde yeni sürümleri göreceğiz. Peki 3 Eylül tarihinde yayınlanan yeni Android güncellemesi ile telefonlara hangi yeni özellikler geliyor?

Android 10’un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.

Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone’lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.

Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android’in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor

Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullabildiği API‘lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API’ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.

Gelelim Live Caption özelliğine... Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlıyor. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevirilebiliyor.

Android alan telefonların listesi

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5T

OnePlus 5

Huawei P30 Pro

Honor 10

Honor 8X

Nokia 9 PureView

Nokia 8.1

Nokia 7.1

Güncelleme alması beklenen telefonlar...

ZenFone 6

ZenFone 5Z

ROG Phone 2

Pixel 3a XL

Pixel 3a

Pixel 3 XL

Pixel 3

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel

Pixel XL

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Pro

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor V20

Honor Magic 2

Honor Play

HTC U12 Plus

HTC U11 Plus

HTC U11

HTC U11 Life

LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Action

Moto One

Moto One Power

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Sony Xperia 1

Sony Xperia 10

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium

Nokia 7 Plus

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.2

Nokia 8 Sirocco

Nokia 5.1 Plus

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1

Nokia 3.1

Nokia 2.1

Nokia 1

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Redmi K20 Pro

Vivo X27

Vivo Nex S

Vivo Nex A

Oppo Reno