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Andre Ayew: Oyunumuz pozitifti ama...

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Ayew açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 22:41
Andre Ayew: Oyunumuz pozitifti ama...

Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncusu Andre Ayew "Kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradım. Yeteri kadar şans ürettik, oyunun bazı anlarında iyiydik, çok fazla savaştık saha içerisinde. Kompakt kalmayı becerdik. Rakibimiz belki topa daha fazla sahip oldu ama yakaladığımız şanslar daha netti. Bugün gördüğüm tablo pozitifti diyebilirim. Taraftarlar tabii ki mutlu olmayabilir ama gelişim anlamında doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki maçta üç puanı almak için bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz çünkü zor bir durumdayız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ayew "Tabii ki taraftarlar mutlu değil, bu da normal bir durum çünkü Fenerbahçe gibi bir takımın ligde alması gereken kadar puan alamadık zirve yarışında olmak için. Takımda çok fazla değişiklik, birbirimizi tanımak için zaman lazımdı. İhtiyacımız olan şans da yanımızda değil, bunun olması için zorluyoruz. Milli ara sonrası çok çalışmaya devam edeceğiz çünkü önümüzdeki maç bizim için çok hayati." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:41
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