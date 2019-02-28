Fenerbahçe’nin Ganalı yıldızı, “Türkiye’nin en büyük kulübüyüz. Ama bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu her dakikada göstermeliyiz. Sadece 45 dakikalarda değil. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki bu olağanüstü performansın aynısını diğer takımlara karşı da tekrarlamalıyız. Öncelikle sakin kalmalıyız. Bu bence en önemlisi. Sahaya çıkıp çılgınlar gibi oynamak yerine sakin olmalıyız” ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü''

Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Andre Ayew, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Bunu saha içinde de göstermemiz gerekiyor” dedi.

Oyuna sonradan giren ve Beşiktaş derbisinin dönmesinde önemli rol oynayan Ayew’in açıklamaları şöyle; “İkinci yarı geri döndüğümüz bir maç oldu. Sıkı mücadele ettik. Beşiktaş ilk yarıyı iyi oynadı. Biz ikinci yarıyı çok iyi oynadık. Ülkenin iki büyük takımının karşılaştığı zorlu bir maçtı. İki takımın da birer yarı etkili olduğunu düşündüğümüzde bence adil bir sonuç ortaya çıktı.

İkinci yâri karakterimizi ortaya koyduk. Gücümüzü gösterdik ve geri döndük. Galatasaray maçında da buna benzer bir geri dönüş yaptık. Bu da bizim gücümüzü gösteriyor. Futbolda bu sezon yaşadığımız gibi bazı zor sezonlar geçirebiliyorsunuz. Bu tip durumlarda bir takım olarak beraber kalmalı ve beraber hareket etmelisiniz. Kompakt hareket etmeliyiz. Hep birlikte olmalıyız. Çünkü bizim yaşadığımız durumda bulunmak kolay değil. Bu durumda taraftar arkamızda. Bize destek vermeye devam ediyorlar. Ligin sonunda onlara en iyisini vermek istiyoruz.

Devre arası hocanın dediklerini yaptık ve üç gol bulduk. Cumartesi günkü lig maçını kazanırsak buradan aldığımız puan çok iyi bir puan olacak. Cumartesi kazanmak zorundayız. Büyük bir gücümüz var. Büyük bir takımız ve kulübüz. Büyük taraftarımız var. Türkiye’nin en büyük kulübüyüz. Ama bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu her dakikada sahada göstermeliyiz. Sadece 45 dakikalarda değil. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki bu performansın aynısını diğer takımlara karşı da tekrarlamalıyız. Sakin kalmalıyız öncelikle. Bu bence en önemlisi. Sahaya çıkıp çılgınlar gibi oynamak yerine sakin kalmalıyız. İkinci yarı Ersun hoca bizden bunu istedi. Pas oyunu oynadık. Yapabildiğimiz kadar yaptık.

Bazı sezonlar vardır anlaşılmaz. Birçok kazanacağımız maç vardı. Ama kazanamadık. Futbol bu. Umarım en iyi şekilde ligi bitiririz ve yeni sezon için de iyi bir başlangıç yaparız...”

(Milliyet)