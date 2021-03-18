"Andımız" tartışması DEVA Partisi'nde istifa getirdi

Ali Babacan idaresindeki DEVA Partisi'nde yaşanan "Andımız" tartışması istifa getirdi. Danıştay'ın kararına destek veren DEVA Partisi İstanbul Yöneticisi Beytullah Aksoy, "Öğrenci" ile ilgili "Hayvani ihtiyaç" tanımlamasında bulundu.

Aksoy "Öğrenci Andı" ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Aksoy'un bu sözleri DEVA Partisi'nde tartışmaları beraberinde getirirken yeni bir gelişme yaşandı.

Özür dileyerek istifa etti

DEVA Partisi İstanbul Yöneticisi Beytullah Aksoy sosyal medya hesabından "Öğrenci Andı" ile ilgili sözleri nedeniyle özür dileyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Paylaşımına, "Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. İstifa ediyorum" notunu düşen Aksoy, "Yolun başında olan partimi daha fazla zor durumda bırakmamak için partideki görevimden istifa ediyorum" dedi.

Beytullah Aksoy yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Babacan'ın partisi ikiye bölündü

Her kafadan ayrı bir ses çıkan DEVA Partisi'nde yaşanan "Andımız" tartışması partiyi adeta ikiye böldü.

DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu operasyonuna "Öğrenci Andı" adını vermesine itiraz etti.

Memurların siyasi mesaj vermesinin doğru olmadığını öne sürerek Emniyet Müdürü Metin Alper’in görevden alınmasını talep eden Yeneroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Memurların politize olması hukuk devleti için alarm sinyalidir. Maalesef iktidar bu durumu tetikledi. Hangi görüşü savunduğu önemli değil, özellikle silah taşıyan kamu personelinin siyasi tartışmalara karışması kabul edilemez. Trabzon Emniyet Müdürü acilen görevden alınmalıdır."

Mustafa Yeneroğlu ve Beytullah Aksoy'un "Öğrenci Andı" hakkındaki sözlerine DEVA Partisi İstanbul İl Yöneticisi ve eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin'den tepki geldi.

Yeneroğlu’nun paylaşımını etiketleyen Erdin, "Kolluğun daha verimli ve demokratik standartta çalışması için fikirler üretip partiyle paylaşan birisi olarak Yeneroğlu’nun partinin temel değerleri ile de çelişen bu sözlerine katılmam mümkün değil. Kolluk kişilerin tek dudağı arasında görev yapar halde olmamalıdır" dedi.

Beytullah Aksoy hakkında da bir paylaşım yapan Erdin, "Bunu yeni gördüm. Hizmet edeceği yerde halkı bölen, hakaret eden ve tepeden bakan zihniyet ile yolumu ayırmam gerekiyor. Demokrasi bu olamaz!" ifadelerini kullandı.

Trabzon il başkanı da tartışmaya katıldı

Mustafa Yeneroğlu’nun Trabzon Emniyet Müdürünün görevden alınmasını istemesine DEVA Partisi Trabzon İl Başkanı Kubilay Çiçek karşı çıktı.

Çiçek konuya ilişkin şunları söyledi:

“Metin Alper müdürümüzle il başkanı olmadan önce şahsen görüşmüşlüğümüz var. Kendisi, Trabzon halkının sevdiği ve benimsediği bir isim. Bu açıklama, Mustafa Yeneroğlu'nun kendi kişisel açıklaması. Biz Metin müdürümüzü severiz. Trabzon halkınını sevmesi, bizim sevgimiz için yeterlidir. Bu açıklamalara katılmıyoruz.”

Öte yandan DEVA Partisi'nde yaşanan bu tartışma "DEVA Partisinde kafalar karışık", "her kafadan ayrı bir ses çıkıyor" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.