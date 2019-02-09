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Anbean kamerada... Önce tokat sonra tekme

İzmir'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darbetmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 06:56
Anbean kamerada... Önce tokat sonra tekme

İzmir'de bir kadının, minibüs sürücüsünü darp etmesi kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle dolmuş şoförüyle tartıştı. Kadın, tepki gösterdiği şoföre önce tokat, sonra birkaç kez tekme attı.

Yoldan geçen araçta bulunanlar tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, kadının, şoförü tekme ve tokat atarak darbetmesi ve kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi azarlaması yer alıyor. 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 06:56
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