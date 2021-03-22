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Siyaset Anayasa'nın 90'ıncı maddesini hatırlatan Bekir Bozdağ'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Siyaset

Anayasa'nın 90'ıncı maddesini hatırlatan Bekir Bozdağ'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:50:00 -
Anayasa'nın 90'ıncı maddesini hatırlatan Bekir Bozdağ'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tartışmalar üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Geçmişte Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu tarafından feshedilen bazı ikili, çok taraflı andlaşmaları sıralayan Bozdağ, "Anayasa'nın 90. maddesi, sadece milletlerarası andlaşmanın onaylanmasını düzenler. Anayasa’da andlaşmalardan çekilmeye dair bir hüküm yoktur. Milletlerarası andlaşmalardan çekilme yetkisini kanun, yürütme organına vermiştir. Yorumla somut kural değişmez ve değiştiremez." ifadelerini kullandı.

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