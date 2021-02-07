  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "#AnayasamızKuranOlsun" etiketi gündemde birinci sıraya oturdu! On binlerce tweet atıldı
Gündem

"#AnayasamızKuranOlsun" etiketi gündemde birinci sıraya oturdu! On binlerce tweet atıldı

Yeni Anayasa tartışmalarının başlamasıyla birlikte binlerce Müslüman Twitter üzerinden “Anayasamız Kur’an olsun” çağrısı yaptı. Gündem olan #AnayasamızKuranOlsun etiketine 70 binden fazla kullanıcı destek verdi. Sayı her geçen saat artıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 18:11:00 - 2021-02-07 18:14:14
"#AnayasamızKuranOlsun" etiketi gündemde birinci sıraya oturdu! On binlerce tweet atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni anayasa çalışmaları Türkiye’de en sıcak gündem maddeleri arasında yerini koruyor.

Yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesiyle birlikte tüm kesimlerden beklentiler dile gelmeye başladı.

MHP'den destek gecikmedi

Siyasilerden yapılan açıklamalarda partilerin görüşleri şu şekilde;

MHP, yeni anayasa önerisine destek verirken, CHP’den "yeni anayasaya ihtiyaç var" açıklaması "parlamenter sistem" şartı ile geldi.

İyi Parti'de ise çekincelerin olduğu görülmekle birlikte konuya kapılar kapatılmadı.

"Anayasamız Kur'an olsun!"

Siyasilerin yanı sıra vatandaşlardan da yeni anayasa hakkında bazı çağrılar geldi. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda dikkat çeken bir durum yaşandı. Twitter’da #AnayasamızKuranOlsun etiketi gündem oldu. Müslümanlar, Twitter’dan İslam anayasası çağrısı yaptı.

70 binden fazla sosyal medya kullanıcısı, “Anayasamız Kur’an olsun” çağrısında bulunarak, Allah’ın hükümlerinin anayasaya girmesini istedi.

Twitter’da gündem #AnayasamızKuranOlsun etiketi ile İslam anayasası çağrısı artmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orhan Pamuk'un metresinden iğrenç itiraf!
Gündem

Orhan Pamuk'un metresinden iğrenç itiraf!

Orhan Pamuk'un gayr-i meşru ilişki yaşadığı metresi ressam Karolin Fişekçi, Pamuk'un kirli çamaşırlarını birer birer ortaya döktü...
Gelecek Partili Özcan İskilipli Atıf Hoca'yı hain ilan etti
Gündem

Gelecek Partili Özcan İskilipli Atıf Hoca'yı hain ilan etti

Gelecek Partisi kurucusu ve YÖK Eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, İskilipli Atıf Hoca'yı vatan haini ilan edince büyük tepki çekti.
Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu
Gündem

Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay