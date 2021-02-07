"#AnayasamızKuranOlsun" etiketi gündemde birinci sıraya oturdu! On binlerce tweet atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yeni anayasa çalışmaları Türkiye’de en sıcak gündem maddeleri arasında yerini koruyor.

Yeni anayasa çalışmalarının gündeme gelmesiyle birlikte tüm kesimlerden beklentiler dile gelmeye başladı.

MHP'den destek gecikmedi

Siyasilerden yapılan açıklamalarda partilerin görüşleri şu şekilde;

MHP, yeni anayasa önerisine destek verirken, CHP’den "yeni anayasaya ihtiyaç var" açıklaması "parlamenter sistem" şartı ile geldi.

İyi Parti'de ise çekincelerin olduğu görülmekle birlikte konuya kapılar kapatılmadı.

"Anayasamız Kur'an olsun!"

Siyasilerin yanı sıra vatandaşlardan da yeni anayasa hakkında bazı çağrılar geldi. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda dikkat çeken bir durum yaşandı. Twitter’da #AnayasamızKuranOlsun etiketi gündem oldu. Müslümanlar, Twitter’dan İslam anayasası çağrısı yaptı.

70 binden fazla sosyal medya kullanıcısı, “Anayasamız Kur’an olsun” çağrısında bulunarak, Allah’ın hükümlerinin anayasaya girmesini istedi.

Twitter’da gündem #AnayasamızKuranOlsun etiketi ile İslam anayasası çağrısı artmaya devam ediyor.