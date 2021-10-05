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Siyaset Anayasal güvence istediler... Davutoğlu'nun partisinden CHP itirafı
Siyaset

Anayasal güvence istediler... Davutoğlu'nun partisinden CHP itirafı

Katıldığı bir programda AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı suçlayan Gelecek Partili Sema Silkin, istemeden CHP'nin başörtüsü konusunda güvenilmez bir parti olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:25:00 -
Anayasal güvence istediler... Davutoğlu'nun partisinden CHP itirafı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin katıldığı bir programda AK Parti hükümetinin başörtüsünü bir koz olarak kullandığını ileri sürdü.

Türkiye'de başörtüsünü özgür kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Sema Silkin, "Mevcut iktidar başörtü üzerinden bizi kimliklerimiz ve ilkelerimiz arasında tercihe zorluyor" şeklinde mesnetsiz sözler sarfetti.

AK Parti'yi suçlarken CHP'nin başörtüsü konusunda güvenilmez bir parti olduğunu da itiraf eden Silkin, "Başörtüsünü iktidarın kozu olmaktan çıkarmalıyız. Başörtü özgürlüğü iktidarın motivasyonu haline geldi. Geçmişte başörtüsü sicili en kötü parti CHP idi" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP’de başörtüsünde bir kırılma yaşandığını iddia eden Silkin, "Başörtü sorunun bir daha gündeme gelmemesi için ana muhalefet partisinin başörtüsünü anayasal güvenceye alınmasının öncüsü olmalı" dedi.

 

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Yorumlar

aynen böyle

Bu ve bunun gibilerin soy ismine göre muameleye tabi tutacan başka yolu yok
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fevzi

kıt akıllı mahluklar bunlar insan aidiyetini unutursa böyle tek gözlü mahluklardan oluyorlar
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