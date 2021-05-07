Anayasa taslağını AK Parti’ye gönderdik

Göksel Çağlav Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünde yeni Anayasa” vizyonuyla hazırlattığı 100 maddelik Anayasa önerisi AK Parti tarafından olumlu karşılanırken, önümüzdeki günlerde de çalışma diğer partilerle de paylaşılacak.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay Akit’e şu değerlendirmede bulundu:

Örnek bir çalışma oldu

“Yepyeni sivil nitelikli, geniş katılımlı ve toplumun her kesimini kapsayacak bir çalışma. Tüm düşünce ve özgürlükleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu sürekli dile getiriyorduk. Bu konuda teferruattan arındırılmış, anlaşılır, hükümler arasındaki çelişkileri ayıklanmış, kısa, net ve manevi hayatımızın esaslarını kavrayan, bize özgü gelecek ile geçmişin bağını kuran bir anayasa ile Cumhuriyetimizin 100’cü yıl dönümünü kucaklayacağımız bir çalışma oldu. Paylaşımdan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile bir araya geldik, daha sonra madde madde kamuoyu ile de paylaşılacak. Örnek bir çalışma oldu. 21. yüzyılda lider ülke Türkiye gayesine de yakışan bir hizmet olacağını düşünüyoruz. AK Parti’den de olumlu dönüşler alındı. Kamuoyu ile de madde madde elbette paylaşılacak. Yıllardır yeni Anayasaya ihtiyaç var deniliyor ama nasıl bir Anayasa istediklerini de ortaya koymuyorlar. Hep sözde kalıyor. Partimizin bu çalışması bize göre tebrik edilmesi, takdir edilmesi gereken ve kamuoyunca da tartışılması gereken bir çalışma. Biz tabi Türkiye’nin 21. yüzyılda lider ülke Türkiye gayesine de hizmet olacağını düşünüyoruz. Diğer partilerinde buna ilişkin görüşlerini dile getirmelerini bekliyoruz. Bu çalışmada temel mantığı da hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu bir yaklaşımı içeriyor. Buna biz Türk tipi başkanlık sistemi diyoruz. Bunun mantığı geniş katılımlı, millet iradesini esas alan, sivil nitelikli, toplumun her kesimini kapsayacak bir anayasa ihtiyacı karşısındaki bir önerimiz bu. Öncelikle Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde AK Parti ile görüşülecek, elbette diğer yapılan hazırlıklarla birlikte diğer partilerle de görüşülecek.”

Darbe izinden kurtulmak için

MHP’nin önerisini değerlendiren Avukat Fatih Atalay da, şunları dile getirdi: “100 maddelik anayasa çalışması darbeci anayasadan kurtulmak için bir fırsat. 1982 Anayasası parlamenter sisteme göre yapılmış. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin doğasına uygun yeni bir anayasa şart. MHP değiştirilemez maddeleri aynen koruduklarını söyledi. Anayasanın milli hedefleri barındırması öncelik dedi. TBMM başkanına siyasi krizlerde arabuluculuk görevi yüklendi. Dokunulmazlık ve düşme konusunda belirsizlikleri giderdiler. Yürütmeyi başkan ve idare olarak iki başlıkta düzenlediler. Cumhurbaşkanı ve iki başkan yardımcısı seçilmesi öngörülüyor. Başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edildi. Naci Bostancı, ‘Sayın Bahçeli’nin yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz’ demişti. Diğer muhalefet partileri ise metni okumadan peşin olarak reddettiler. Muhalefetin yıkıcı değil yapıcı olması gerekir. Ancak burada da görünüyor işi yokuşa sürüp sistemi işlemez hale getirmek için çabalıyorlar. Halbuki anayasa herkesi ilgilendiren bir metindir ve bundan hem iktidar hem de muhalefet sorumludur. Cumhurbaşkanlığı sistemi çalışmıyor gibi bir algı yapmaya çalışıyorlar. Hızlı karar alınan, işlerin yavaşlamadığı bir sistem aslında bu. Sıkıntı aslında başta da belirtildiği gibi yeni bir anayasa ihtiyacı.”