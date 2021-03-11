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Ekonomi Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 11:06:00 -
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Mücadele Partisinin 2016, Türkiye İşçi Partisinin 2016 ve 2017, Devrimci Halk Partisinin 2016 ve 2017, Özgürlük ve Sosyalizm Partisinin 2017, Millet Partisinin 2017, Hak ve Eşitlik Partisinin 2017, Bağımsız Türkiye Partisinin 2017, Büyük Birlik Partisinin 2016 ve 2017, Merkez Partinin 2017, Ebedi Nizam Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2016, Hak ve Huzur Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Milliyetçi Hareket Partisinin 2016, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2016 ve 2017, Yurt Partisinin 2017, Çoğulcu Demokrasi Partisinin 2017, Kadın Partisinin 2017, Cihan Partisinin 2017, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2016 ve 2017, Emek Partisinin 2017 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

İncelemede, Devrimci Halk Partisinin 2016, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisinin 2017, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2016 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle bu partilerin sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ayrıca Millet Partisinin 2017, Büyük Birlik Partisinin 2016, Merkez Partinin 2017, Hak ve Huzur Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Esnaf ve Çiftçi Partisinin 2017, Emek Partisinin 2017 kesin hesap incelemelerinde, "bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması" inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenle bu partilerin sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

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