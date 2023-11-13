Anayasa Mahkemesi’nin Atalay kararındaki bilinçaltı!

Gezi Parkı davasında yargılanan Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili verdiği kararın bilinçaltında ne yatıyor, ifşa edersek, belki kendilerine de yardımcı oluruz.. Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay, TBMM üçgeninde neler olduğunu gözler önüne sermiş oluruz.

Belki mahkemenin çoğunluğu da işin farkında değiller..

Binmişler bir alamete, gidiyorlar kıyamete, haberleri yok..

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararını, önüme aldım.

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Yukardan aşağıya, ilk dikkat çeken husus, atıf yapılan diğer kararlar.

Bu kararların büyük çoğunluğu, “Ö. Faruk Gergerlioğlu kararı”na ilişkin.

Yani, Anayasa Mahkemesi, daha önce HDP’li bir vekili kurtarmak için bir karar vermiş.

Şimdi Can Atalay davasında da, o kararı gerekçe gösteriyor..

Sadece Gergerlioğlu değil..

Mustafa Balbay ismi de kararda geçiyor..

Biliyorsunuz, o da, CHP’den milletvekili seçtirilerek, cezaevinden kurtarılmak istenilen bir başka isim..

Bitti mi?

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