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Ekonomi Anayasa Mahkemesi'nden flaş "trafik cezası" kararı
Ekonomi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş "trafik cezası" kararı

Yüksek mahkeme, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kuralın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 10:53:00 -
Anayasa Mahkemesi'nden flaş "trafik cezası" kararı

Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsilini öngören kanun hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde yer alan "Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir" hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek yüksek mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.

Yüksek mahkemenin gerekçesinde, anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulandı.

Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olduğuna işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır. Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükme bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır. Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kural, Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır.

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Yorumlar

Ömer

Zaten komedi olanda bu...Trafik cezasi plakaya yazılıyor...
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