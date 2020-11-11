Anayasa Mahkemesi'nden flaş 15 Temmuz kararı!
Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili bir karar verdi.
Yüksek Mahkeme, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.
15 Temmuz direnişine karşı davayı CHP açmıştı.