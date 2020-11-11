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Gündem Anayasa Mahkemesi'nden flaş 15 Temmuz kararı!
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden flaş 15 Temmuz kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:10:00 -
Anayasa Mahkemesi'nden flaş 15 Temmuz kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ilgili bir karar verdi.

Yüksek Mahkeme, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı koyan sivillerin bu eylemleri nedeniyle sorumluluklarının bulunmamasına ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.

15 Temmuz direnişine karşı davayı CHP açmıştı.

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Yorumlar

Ustad

Bu dava ile neyi amaclamislar, Darbeye karşı koyan halkı suçsuz ilan eden bi kanuna CHP neden ve Niçin karşı çıkar. Aziz milletim, bunları görsün, hdpkk ve fetö ile işbirliği yapanları görsün
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