Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye bir ret daha
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı OHAL kapsamındaki 11 yasayla ilgili başvurusu reddedildi.30 Haziran 2018 Cumartesi 11:06
Yüksek Mahkeme, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7089, 7090, 7091, 7092 ve 7098 sayılı Kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi.
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