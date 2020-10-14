Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım kimdir?

Engin Yıldırım kimdir? Anayasa Mahkemesi son günlerde kamuoyu tarafından eleştirilecek konularda aleyhte karar vermeye devam ediyor. Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesin gündemde olduğu şu günlerde, AYM üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medya üzerinden darbe iması yaparak ‘Işıklar yanıyor’ paylaşımı her kesimden büyük tepki aldı. Peki kim bu Engin Yıldırım?

Engin Yıldırım kimdir?

Engin Yıldırım 1966’da İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi’nde bitiren Engin Yıldırım, lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı.

lisansüstü eğitim için İngiltere’ye giden Engin Yıldırım, 1989’da Warwick Üniversitesi Warwick Business School’da yüksek lisansını, 1994’te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies’de doktorasını tamamladı. 1994 - 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Engin Yıldırım, 2003 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekanlık görevini yapmıştır.

9 Nisan 2010 tarihinde YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilmiştir.

AYM Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilen Engin Yıldırım bu görevi 25/10/2019 tarihine kadar üstlenmiştir. Bu tarihten sonra Anayasa Mahkemesi başkanvekilliği görevi sona ermiş olup halen AYM üyesi olarak görevine devam etmekte. Engin Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.