Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti

YOZGAT (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, 81 yaşında Yozgat'ta vefat etti. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören Arslan, hayatını kaybetti. Hastaneden alınarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Arslan'ın cenazesinin, yarın cuma namazından sonra ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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