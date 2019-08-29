0553 313 94 23

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:57
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti

YOZGAT (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, 81 yaşında Yozgat'ta vefat etti.

Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören Arslan, hayatını kaybetti.

Hastaneden alınarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Arslan'ın cenazesinin, yarın cuma namazından sonra ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:57
  1. Anayasa Mahkemesi Başkanı
  2. Yozgat
  3. Zühtür Arslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat Hasan İlter, idam cezasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi: İdamın getirilmesinde hukuki bir engel yoktur
    1. Avukat Hasan İlter, idam cezasını..
    2. Erzurum İl Sağlık ve Halk Sağlığı..
    3. İnsanları Mars’a götürecek roket..
    4. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü..
    5. Mersin Limanı'nda yaklaşık 24 kilogram..
    6. FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
    7. Yaklaşık 40 yıllık yayın hayatını..
    8. Aklınca Peygamberimize dil uzatmaya..
    9. CHP'li Belediye kent merkezine moloz..
    10. "Şenler, direnişin ve dirilişin..
    11. Kerkük'teki petrol rafinerisinde yangın
    12. Kardeş ilçe Kumluca heyetinden Tatvan..
    13. İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da
    14. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    15. Başkan Tahmazoğlu 30 Ağustos Zafer..
    16. Dev Türk bayraklarıyla donatılan..
    17. Vali Çakacak’ın 30 Ağustos mesajı
    18. GGC Başkanı Ay’dan 30 Ağustos mesajı
    19. Bilecik-Yenişehir yoluyla ilgili..
    20. Başkan Yaman Türkiye A Milli Kadın..
    21. Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre..
    22. Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor
    23. Kuzey Kore'nin "güdümlü füze..
    24. "İyi bir takım kurduk"
    25. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
    26. Çelenk’ten 30 Ağustos mesajı
    27. Semih Özsoy: “Volkan Demirel ile..
    28. Rusya’da kadının yumurtalıklarından 25..
    29. Bodrum’da günde 650 ton çöp toplanıyor
    30. Obezite 925 hastalığın nedeni
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı