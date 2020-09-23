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Aktüel Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın acı günü
Aktüel

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın acı günü

Arslan'ın vefat eden kayınpederi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:44:13 -
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın acı günü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 85 yaşında hayata veda eden kayınpederi Derviş Tarakçı'nın cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi.

Tarakçı için Şeyh Adil Mezarlığında düzenlenen törene, Zühtü Arslan ve aile yakınları, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Niyazi Can, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tarakçı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi.

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