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Aktüel

Anayasa Mahkemesi Başkan Arslan: "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:45:25 -
Anayasa Mahkemesi Başkan Arslan: "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır."
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