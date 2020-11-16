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Gündem ‘Anayasa çalışmamız yok’ diyen Kılıçdaroğlu kendini ele verdi... Bu yalanı ‘hayretle izliyoruz’
Gündem

‘Anayasa çalışmamız yok’ diyen Kılıçdaroğlu kendini ele verdi... Bu yalanı ‘hayretle izliyoruz’

Akit TV’de ekranlara gelen “Manşetlerin Dili” programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği HDP’nin de içinde bulunduğu '4 partinin anayasa ilkeleri üzerinde bir anlaşma metni hazırlaması konusu' masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:32:00 - 2020-11-16 13:38:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin ortak bir anayasa çalışmasının olmadığını iddia etmişti. CHP'den yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Bu kamuoyunda tartışılıyor, ben de büyük bir hayretle izliyorum. Öyle ortada 'Bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı' böyle bir şey yok" ifadelerine yer vermişti:

Ancak Kılıçdaroğlu’nun Tele 1 kanalına konuk olduğu programda söylediğinin tam tersini dediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu o programda  HDP’nin içinde olduğu partilerle anlaşma metni hazırlandığını itiraf etmişti.

İtiraf etmiş

Kılıçdaroğlu, şunları demişti:

"Seçimler gündemdem yokken Millet İittifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir Anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Komisyonun başkanlığını İbrahim Kaboğlu yapıyordu. 4 partinin ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı."

Akit TV’de yayınlanan ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun gündemi değerlendirdiği, Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili programında CHP liderinin bu yalanı masaya yatırıldı.

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Yorumlar

Lan

Anlaşma metni hazırlıyoruz demiş. Anayasa hazırlıyoruz mu demiş?
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