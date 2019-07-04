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Anastasiadis'a Türkiye uyarısı: ABD'ye güvenerek...

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, ABD, İsrail ve Fransa ile askeri anlaşmalar imzalaması ülkede tartışmalara yol açtı. Kıbrıs Rum Barış Konseyi yayınladığı bildiriyle Rum yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
Anastasiadis'a Türkiye uyarısı: ABD'ye güvenerek...

Konsey bir açıklama yaparak Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ı yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmeye ve bu yöndeki işbirliklerini sonlandırmaya çağırdı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi: "Anastasiadis hükümeti Kıbrıs'ın geleceğini, elini, ayağını NATO tankına, İsrail, Fransa, ABD ile askerî anlaşmalara bağlamaya karar verdi. Kıbrıs, ezeli hedef olan askersizleştirmeden uzaklaşıyor ve bölgedeki emperyalist savaş girdabının gözüne giriyor."

Türkiye yanılgısı

ABD'nin Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılması sürecini, değerlendiren Kıbrıs Rum Barış Konseyi bunu Türkiye'nin önünü kesmek olarak gördüğünü ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade ederek, "Silahlar ve savaşlar sadece ölüm, yıkım ve talihsizlik getirir. Anastasiadis hükümetini tehlikeli, Kıbrıs'ın askersizleştirme hedefine uymayan askerî anlaşmaları iptal etmeye ve işbirliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Kıbrıs halkını savaşlara, Kıbrıs hükümetinin savaş sever projelerine karşı çıkmaya, Kıbrıs'ta ve bölgemizde barıştan baş kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
  1. Nikos Anastasiadis
  2. ABD

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  • ahmetahmet24 dk önce
    Bagimsiz Kibris Turk Cumhuriyeti HAYIRLI OLSUN... abd vs nin kucak dansi sonsuza kadar surmez, baris-kardeslik-iyikomsuluk ihtimaliyle birlikte yunan-rum kesiminin serefini ve onurunu da kaybettirecek...kesin

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