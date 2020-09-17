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Gündem Anastasiadis: Türk ordusu ile boy ölçüşemeyiz
Gündem

Anastasiadis: Türk ordusu ile boy ölçüşemeyiz

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin Türk ordusu ile askeri rekabete giremeyeceğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:39:00 - 2020-09-17 13:40:19

 yeniakit.com.tr 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin askeri olarak kendilerinden çok daha büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye ile savaşı göze alamayacaklarını açık bir şekilde itiraf eden Anastasiadis, diplomasiden ve uluslararası hukuktan yana olduklarını iddia etti.

Türkiye'nin askeri üstünlüğünü kabullenmek zorunda olduklarını dile getiren Anastasiadis, Türk ordusu ile askeri bir çatışmaya girilmesi halinde bunun Kıbrıs'ta Helenizm'in sonunu getireceğini ifade etti.

"Askeri yolu seçmeden önce gerçeklerle yüzleşmeliyiz" diyen Anastasiadis, "Militarizasyon yoluyla bir çözüm alabileceğimizi düşünürsek bu Kıbrıs'taki Helenizm'in sonu olur" şeklinde konuştu.

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