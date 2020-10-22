ANASOL-M’nin Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alınan Durmuş’un, dün sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi... ANASOL-M Hükümetinin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, verdiği ilginç demeçleri ve renkli kişiliğiyle Türk siyasetinde iz bırakmıştı.