Anasınıfı beslenme listesi nasıl olmalı

Çocukların beslenme alışkanlıkları, zamanla toplumun beslenme alışkanlığına dönüşür. Anne karnında başlayan beslenme; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemi şeklinde devam eder.

Öğrenciler günün büyük bir bölümünü okulda geçirmektedir. Bu sürede okulun başlama saatine göre kahvaltı, sabah ara öğünü, öğle yemeği, ikindi ara öğünü gibi öğünler okulda geçirilmektedir. İnsan sağlığı ile dengeli beslenme arasında nasıl bir ilişki vardır. Çocuklar ve gençler için okulda sağlıklı beslenme sağlıklı seçimler ile mümkündür.

Beslenme çantasında neler olmalı?

Havuç

Salatalık

Domates

Yeşilbiber

Krakerler

Peynir dilimleri

Örgü peynir

Bütün bir meyve

Hazır puding

Yulaflı kurabiyeler

Evde hazırlanmış kekler

Okul öncesi çocuklar için örnek yemek listesi

Sabah: Süt, peynir, reçel ve meyve suyu. Süt, yumurta, zeytin ve meyve suyu.

Öğle: Yayla çorbası, çiftlik köfte ve mandalina. Haşlama tavuk, iç pilav ve cacık.

İkindi: Ayçöreği ve ayran.

Akşam: Etli taze fasulye, peynirli makarna ve karışık salata.

Bir diğer önemli konu ise beslenme Kutusudur.

Beslenme çantaları, okul çağındaki çocukların sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmaları açısından büyük önem taşır. Doğru seçilen bir beslenme çantası, çocukları evde hazırlanan temiz ve lezzetli yiyeceklere yönlendirerek zararlı yiyeceklerden uzak tutar.

Okula giden bir çocuğun taşıması gereken pek çok şey var! Bu sebeple seçtiğin beslenme çantası onun işini kolaylaştırmalı. Elde taşıma ve askı seçeneğini aynı anda sunan çantalar iki farklı zevke de hitap eden nitelikte. Askılı beslenme çantaları elde taşınan beslenme çantaları gibi kolay kolay unutulmaz, kaybolmaz. Bu iki özelliği de barındıran bir çanta seçmek akıllıca olabilir.

Besin nedir çok kısa?

Yenildiğinde yaşam için gerekli besin ögelerini sağlayan bitki ve hayvan dokuları "BESİN" olarak tanımlanır. Türkçede kullanılan gıda, yiyecek gibi kelimeler besine eş anlamlı kelimelerdir. Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallere ise "BESİN ÖĞELERİ" denir.