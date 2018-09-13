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Anaokulunda yürek yakan olay... 5 yaşındaki Miray'dan acı haber

Malatya'da bulunan özel bir anaokulunda havuza düşen 5 yaşındaki Miray K. hayatını kaybetti.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:58
Anaokulunda yürek yakan olay... 5 yaşındaki Miray'dan acı haber

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna devam eden Miray K. (5), öğretmenleri ile konuşan annesinin yanından ayrılarak bodrumdaki havuzun yanına gitti.

Bu sırada çocuğunun yanından ayrıldığını fark eden anne Güler K. ve öğretmenler okul içerisinde küçük Miray'ı aradı.

Bodrum kata inen anne ve öğretmenler 90 santimetre derinliğindeki havuzun içerisindeki çocuğu fark etti.

KURTARILAMADI

Öğretmenler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak ilk yardımda bulundu ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin, annenin ifadesine başvurduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:58
  1. malatya
  2. Bostanbaşı Mahallesi
  3. Miray K

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