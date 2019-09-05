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Anaokulları yeni eğitime başladı

Küçükçekmece’de 2019-2020 eğitim öğretim yılı okula uyum çerçevesinde okula gelen minikler için ilk zil çaldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
Anaokulları yeni eğitime başladı

Küçükçekmece’de 2019-2020 eğitim öğretim yılı okula uyum çerçevesinde okula gelen minikler için ilk zil çaldı. Minik öğrenciler okulun ilk gününde aileleriyle birlikte hazır bulundu. Ders saatinin gelmesiyle birlikte öğrenciler ilk gün rehber öğretmenleri eşliğinde okulu gezdi.


Küçükçekmece’de 2019-2020 eğitim öğretim yılı okula uyum çerçevesinde ana sınıfına kayıt olan öğrenciler, ilk defa okulla buluştu. Minin öğrenciler okulun ilk gününde öğretim merkezlerinde öğretmenlerini dinledi. Sanat merkezi, evcilik merkezi, müzik ve drama atölyesinde oyunlar oynayarak keyiflivakitler geçirdi.


“Gelişimlerini gördükçe çok mutlu oluyoruz”


Okul rehber öğretmenlerinden Tuğçenur Aydoğan, uyum sürecinin yaş gruplarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, “Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk kademesi olması açısından çok önemli. Çocukların beş gelişim alanı var; dil, fiziksel,sosyal, duygusal ve prsikomotor gelişimi açısından oldukça etkili bir eğitim süreci gelişimlerini sene boyunca gözlemliyoruz bir sonraki sene için gelişimlerini gördükçe çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.


“Paylaşmayı öğrensin diye başlamasında fayda gördük”


Öğrenci velilerinde Sinan Mert kendilerinin ve oğlu Kuzey’in çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, “Kuzey 3 yaşını doldurdu 4 yaşına girdi. Şu an arkadaşlarıyla arası iyi olsun, paylaşmayı öğrensin diye bir an evvel başlamasında fayda var dedik” şeklinde konuştu.


İlk ara tatil 18 Kasım’da


Öğrenciler 18-22 kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek. Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında yapılacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 şubat 2020’de başlayacak. 6-10 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:15
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