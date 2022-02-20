Ananas suyu ne ise yarar? Ananas suyu nasıl yapılır?

Ananas suyu vücut için doğal bir idrar söktürücü işlevi görür. Vücudunda sıvı birikim sorunu olan hastalara için yararlı bir içecektir.

Ananas suyunun faydaları nelerdir?

Ananas suyu bağırsaktaki parazitleri dışarı atar ve vücudu bakterilerden temizler.

Ölçülü bir şekilde tüketildiğinde kilo verme sürecine destek olur.

Kemik ağrılarını dindirir. Özellikle spor sonrasında tüketilerek yorgunluğu alır.

C vitamini, antioksidan ve potasyum bakımından zengindir.

Vücuda enerji ve zindelik verir. Ananas suyu yüksek enerji veren besinlerin başında gelir.

Antibakteriyel içeriği sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Boğaz enfeksiyonunun tedavisinde de kullanılan ananas suyu, enfeksiyonların kısa sürede dışarı atılmasını sağlar.

Hücre hasarlarını kısa sürede iyileştirir. Kızarıklık ve yara izlerinin tedavisinde kullanılabilir.

Yaşlılık karşıtı etkileri mevcuttur. Kırışıklıkları azaltır, cilde daha genç ve canlı bir görünüm kazandırır.

Ağız kokusunu giderir, dişlerin çürümesini önler.

Ağız içinde oluşan bakterileri kısa sürede temizler.

Kan basıncını dengede tutar.

Kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

Bağışıklığı güçlendirir, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkların iyileşme sürecini kısaltır.

Ananas suyu kadınlarda ne işe yarar? Ananas suyu erkeklerde ne işe yarar

Ananas suyu, bromelin enzimi içermektedir ve bromelin de libidoyu artırır.

Ananas suyu tarifi

Malzemeler

Malzemeler; 1 litre su, 1 adet ananas, 3/4 çay bardağı şeker (isteğe göre)

Ananas suyu nasıl yapılır?

Ananasın kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Doğradığınız ananasları tencereye doldurun ve üzerine şekerli su ilave edin. Ananasları bu şekilde 15 dakika kaynatın. Daha sonra karışımı blenderden geçirerek buzdolabına kaldırın. Yeterince soğuduğunda afiyetle içebilirsiniz. Dilerseniz, şeker miktarını azaltıp çoğaltabilir veya hiç şeker koymadan da ananas suyu hazırlayabilirsiniz.

Ananas suyu nasıl tüketilir?

Güne zinde ve enerjik başlamak, bakterileri temizlemek için, her sabah bir bardak ananas suyu içebilirsiniz. Ancak ananas suyunun aşırı tüketimi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu nedenle her gün 1 bardak ananas suyu içmek yeterlidir.

Ananas suyu nasıl yapılır evde?

Ananasın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın.Bir tencereye koyup üzerine su ve şekeri ilave edin ve 15 dakika kaynatın . En son blendırdan geçirip buzdolabına kaldırın . Soğuyunca afiyetle için.

Ananas suyu hamilelik

Ananas. Ananas süper sağlıklı bir meyve olmasına rağmen, hamile kadınlardan uzak tutulmalıdır. Serviksin yumuşamasına neden olarak erken doğumu uyarabilecek zengin miktarda bromelain enzimi içerir. Tabi bu reaksiyon için bir seferde 7-10 adet ananas yemek gerekmektedir.