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Anamu bitkisi nedir? Bu bitki ne işe yarar?

Son dönemde bütün dünyada çokça konuşulmaya başlanan anamu bitkisi nedir? Anamu bitkisi ne için kullanılır? Bu bitki nerede yetişir?

21 Temmuz 2019 Pazar 17:54
Anamu bitkisi nedir? Bu bitki ne işe yarar?

Asıl vatanı Güney Amerika olan anamu bir diğer ismiyle petiveria ilaç sanayinde kullanılan bitkilerden biridir. Ülkemizde bu bitkiyi internet üzerinden bulmak mümkün. Amazon yağmur ormanlarına özgü olan bu bitki onlarca yıldır alternatif tıp alanında kullanılıyor. Son dönemde anamu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar artış gösterince de bu bitki birçok ülkede dikkat çekmeye başladı. Taze olarak anamuya ulaşmak güç olsa da besin takviyesi olarak bulmak mümkün. Halen üzerinde bilimsel çalışmaların yürütüldüğü anamunun tespit edilen faydalarını gelin daha yakından öğrenelim.

Yaşlanmayı durduruyor (!)

Anamu içerdiği antioksinlar sayesinde hücrelerin yaşlanmasını bir hayli geciktiriyor.

Ağrı kesici

Onlarca yıldır tedavi amacıyla kullanılan anamu iyi bir ağrı kesicidir.

İltihabı azaltıyor

Yapılan bilimsel çalışmalar anamunun iltihabı azalttığını kanıtlamıştır.

Zihinsel performansı etkiliyor

Yapılan çalışmalar anamunun zihinsel performansı geliştirdiği yönünde. Zihinsel performansla ilgili anamu bitkisi yalnızca hayvanlar üzerinde denendi. Net bir bilgiye ulaşabilmek için bu bitkinin insanlar üzerinde de test edilmesi gerekiyor.

Anti-kanser ürünün

Bilimsel çalışmalar anamunun akciğer, kolon, meme, prostat ve pankreas kanser hücrelerini öldürdüğünü ispatlamıştır.

Bağışıklık sistemi için önemli

Güney Amerika'da bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kullanılan anumunun bu yönde bir faydasının olup olmadığı halen deneylerle saptanmaya çalışılıyor. Ancak yerli halk tarafından anamunun bilinen en önemli kullanım şekli bağışıklık için olmuş.

Sakinleştirir

Anamu bitkisinin depresyon, stres ve kaygıyı ortadan kaldırdığı biliniyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:54
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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