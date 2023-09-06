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Ekonomi ANALİZ: Borsa İstanbul'da eylül beklentileri! OVP etkisiyle borsa düşmüş olabilir mi? Yeniden ihtimali
Ekonomi

ANALİZ: Borsa İstanbul'da eylül beklentileri! OVP etkisiyle borsa düşmüş olabilir mi? Yeniden ihtimali

Yeniakit Publisher
2023-09-06 21:46:00 - 2023-09-06 21:47:34
ANALİZ: Borsa İstanbul'da eylül beklentileri! OVP etkisiyle borsa düşmüş olabilir mi? Yeniden ihtimali

Borsa İstanbul günü düşüşle kapadı. Söz konusu düşüşün Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklandığı güne gelmesi dikkat çekti. Rekor açılış gerçekleşti.

Önceki işlem gününde rekor kapanış gerçekleştiren BIST 100 endeksi yine rekorla yeni bir işlem gününe merhaba demişti. Fakat gün içerisinde aşağıya doğru eğilim gösteren endeks kapanışı düşüşle tamamladı.

Yatırımcıların rekor düşüş yaşanmaması temennisinde bulunduğu Borsa İstanbul’daki düşüş akıllara Orta Vadeli Programı (OVP) getirdi. Hedefin piyasanın hedeflenmesi olan OVP’nin borsaya etki edip etmediği merak edilirken bunu zamanın göstereceği tahmin ediliyor.

OVP’nin borsaya etki edip etmeyeceği piyasalar üzerinden az da olsa gündeme gelmiş fakat pek üstüne düşülmemişti.

Eylül ayının ilk işlem haftasında 8.000 puan seviyesinin üzerine oturmuş ve 7.900 puan seviyesini destek yapmış bir endeks görüntüsüyle karşı karşıyayız. diyen uzmanlar bu arada yatırımcıların internet aramalarında bundan sonra “OVP Borsa” yazacağına da şüphe yok diyor.
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