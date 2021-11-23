Analistten önemli uyarı: Güç tükeniyor, altın fiyatları bu seviyelere kayabilir!

ABD'li piyasa analisti Ross J Burland, altının, önceki dirence yaklaşmanın gerisinde olduğunu ve 1.850 doların direnç haline gelmesi durumunda derin bir düzeltme yapabileceğini belirtiyor. Altın fiyatları, Covid-19 pandemisinin yeniden alevlenmesinin yol açtığı riskten kaçış havasında, sekiz günün en düşük seviyesi olan 1.839 dolardan toparlanmaya çalışarak, 1.840 doların üzerinde işlem görüyor.

“Riskten kaçış havasına rağmen altın fiyatları düşük kaldı”

Analist, kışın başlamasıyla birlikte çirkin yüzünü ortaya çıkaran başka bir koronavirüs dalgası nedeniyle Avrupa’da yenilenen karantinaya ilişkin endişelerin, yatırımcıların duyarlılığını azalttığını söylüyor. Bununla birlikte analiste göre, Hazine faizlerinin yanı sıra geniş ölçüde daha güçlü bir ABD doları nedeniyle, altın fiyatları için daha fazla artış sınırlı görünüyor. Ross J Burland, şu değerlendirmeyi yapıyor:

Geçen hafta kritik 1.870 dolar seviyesinde reddedilen altın fiyatları, toparlanmaya rağmen, üst üste üçüncü seansta kırmızı bölgede kalmaya devam ediyor. Bu hafta odak noktası, faizsiz altın üzerinde önemli bir etkisi olabilecek, olası bir faiz artırımının zamanlamasını ölçmek için Fed tutanaklarında olacak.

Analist, riskten kaçış havasına rağmen altın fiyatının düşük kaldığını ve Cuma günü %0,70 düşüşle 1.843,09 dolara gerilediğini ifade ediyor. Avusturya, Batı Avrupa’da tam bir sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olacak ve bunu Almanya takip edebilir. Analiste göre bu durum da doların tercih edilmesine neden olarak, Euro’yu düşürüp ABD dolarını yükseltebilir.

TDS analistlerine göre, altın için CTA satın alma programının gücü tükendi

Doların altı majör para birimi sepeti karşısındaki durumunu izleyen dolar endeksi (DXY), kapanışta %0,57 artışla 96,066’da kaldı ve hafta ortasında basılan 16 ayın en yüksek seviyesi olan 96,266’nın altına bir dokunuşla geriledi. Analist, piyasanın ABD’de faiz oranlarının daha hızlı yükseltileceğine dair beklentileri arttıkça, DXY’nin avantajlı durumda olduğunu belirtiyor.

Örneğin, Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller, yüksek enflasyon ve istihdam artışının gücü devam ederse, Federal Rezerv’in faiz oranlarını sıfıra yakın seviyeden yükseltmek için, şu anda beklediğinden daha erken bir zamanda, daha fazla hareket alanı sağlamak amacıyla tahvil alımlarını azaltma hızını, artırması gerektiğini söyledi. Buna ek olarak Kriptokoin.com olarak bildirdiğimi üzere, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, 14-15 Aralık’taki bir sonraki toplantısında Fed’in varlık alımını azaltma sürecini hızlandırmayı tartışmasının “çok uygun olabileceğini” belirtti.

Bu arada, TD Securities analistlerine göre, altın için CTA satın alma programının gücü tükendi ve fiyatların 1.840 dolar bölgesinin üzerinde tutunamaması halinde sarı metali daha derin bir konsolidasyona karşı savunmasız bıraktı. Analistler şu değerlendirmeyi yapıyor:

Sonuçta, sarı metal yükselen stagflasyonist rüzgarlara karşı ideal bir koruma olmaya devam ederken, yüksek enflasyon baskıları ile merkez bankası artırımları için piyasa fiyatları arasındaki çekişme kesin olarak sonuçlanmadı.

TD Securities, piyasanın Fed artırımları için fiyatlandırmasının çok fazla şahin olduğunu belirterek, önümüzdeki yıl büyüme ve enflasyonun yavaşlayacağını tahmin ediyor.

Altın fiyatları teknik analizi: Ayılar, açılış için %38,2 Fibo’yu bekliyor

Piyasa analisti Ross J Burland’a göre altının görünümü, şu anda haftalık, günlük ve daha düşük zaman dilimleri dikkate alındığında aşağı yönlü. Analist, haftanın grafiğine göre altın ayıların açılış için %38,2 Fibo’yu beklediğini belirtiyor.