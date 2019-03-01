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Analik Taekwondo İl Seçmeleri Sona Erdi

Analig Taekwondo İl Seçme Müsabakaları sona erdi.

01 Mart 2019 Cuma 09:01
Analik Taekwondo İl Seçmeleri Sona Erdi

Analig Taekwondo İl Seçme Müsabakaları sona erdi. 26-28 Şubat 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı geçti.


Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Liginin ilk aşaması olan İl Seçmesi müsabakaları taekwondo branşında yapılan birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu.


2 gün süren müsabakalara 75 kız 75 erkek sporcunun dereceye girebilmek için ter döktü.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdimi için düzenlenen törene Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin katılarak sporculara madalyalarını takdim ettiler ve katılacakları grup müsabakalarında başarılar dilediler.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:01
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