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Analig Sutopu Müsabakaları Açılış Seremonisi ile başladı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri’de yapılan Açılış Seremonisi ile başladı.

08 Mart 2019 Cuma 16:31
Analig Sutopu Müsabakaları Açılış Seremonisi ile başladı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri’de yapılan Açılış Seremonisi ile başladı.


İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Sporcular, Antrenörler ve İdareciler katıldı.


Oldukça coşkulu bir törenle yapılan seremonide konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tüm sporculara başarılar diledi.


3 gün boyunca İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda devam edecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu müsabakalarında 19 takımdan 300 sporcu derece elde edebilmek için mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:31
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