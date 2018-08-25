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Anahtarını evde unutması pahalıya patladı! Zemine çakılarak öldü

İzmir’in Buca ilçesinde anahtarını evin içinde unutan genç adam, eve balkondan girmeye çalıştığı sırada beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:47
Anahtarını evde unutması pahalıya patladı! Zemine çakılarak öldü

Edinilen bilgiye göre, Buca Kozağaç Mahallesi'nde ikamet eden Deniz Hilmioğlu (31) sabah saatlerinde markete gitti. Alışverişin ardından evine dönen Hlmioğlu, anahtarını evde unuttuğunu fark edince eve balkondan girmeye çalıştı. Bir anda dengesini yitiren Hilmioğlu, beton zemine düştü. Olayı gören mahalleli hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Deniz Hilmioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Elim kazada hayatını kaybeden talihsiz adamın iki hafta sonra düğününün olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:47
  1. Korkunç ölüm
  2. beton zemine çakıldı
  3. anahtarını evde unuttu

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