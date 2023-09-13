“Anadolu’yuz Biz”e katılan gençler: Gezmediğimiz, görmediğimiz yer kalmadı
Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, kültür ve sanat alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde devam ediyor.
Etaplar halinde gerçekleşen “Anadolu’yuz Biz” projesi ile bu kez Mersin’den Karaman’a gelen 17-23 yaş aralığındaki 33 genç, 3 gün boyunca kentin tarihi, turistik ve kültürel yerlerini ziyaret ederek Karaman’ı tanıma fırsatı buldu. Karaman’ı yakından görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirten gençler, “‘Anadolu’yuz Biz’ projesi sayesinde gezmediğimiz, görmediğimiz yer kalmadı. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.