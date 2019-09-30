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Anadolu’yu biz yapan gezilere imza atıyor

Hafel Turizm alışılmışın dışında geliştirdiği programlarla gezi meraklılarına hizmet sunmaya devam ediyor. Tarihçi kimliği ile tanınan Hafel Turizm Yönetim Kurulu üyesi kaşif yazar Mehmet Dilbaz, hazırladıkları sıra dışı gezi konseptinin detaylarını ve düzenledikleri gezilerden yola çıkarak edindiği tecrübeleri Yeni Akit’e anlattı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:36
Anadolu’yu biz yapan gezilere imza atıyor

Hafel Turizm olarak iki yıl önce başlattıkları sıra dışı geziler konsepti ile alışılmış kültür turlarına farklı bir bakış açısı getirmeyi planladıklarını söyleyen Mehmet Dilbaz, ”Kültürel miras kapsamında değerlendirdiğimiz tarihi eserlerimizin mimari anlatımlarını içeren klasik tur mantığının dışına çıkarak bu değerlerin  kültürel hafızasını halkımıza anlatmak, yaşanmışlık hikayeleri üzerine yaptığımız kurgular ile geçmişten günümüze gelen masal tadında bir güzelliği katılımcılarımıza yaşatmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Projelerinin gezi meraklıları tarafından da ilgi gördüğünü dile getiren Dilbaz, ’’Örneğin, bizim Üsküdar gezilerimize katılanlar Şemsi Ahmet Paşa Camii’nin (Kuşkonmaz Camii) ismini aldığı anektodun gerçek hikâyesini mimari yapının temellerinin dibinde teatral bir tarzda dinlerken, geçmişin ruhunu 16. yüzyıldaki havayı yakalayarak hissedebiliyorlar’’ diyerek hizmet farkındalığı oluşturduklarını vurguladı.

Ekim ayında yeni fırsatlar

Ekim ayında düzenleyecekleri gezi programına değinen Dilbaz, şu bilgileri verdi: ‘’Hafel Tuzim olarak, bizi biz yapan, Anadolu’yu ‘Biz’ yapan fütuhatın alt metnindeki manevi efendilerimizin genel turizm anlatımlarında yeterli yeri bulamadıklarını farkettik. Öyle ki, bir şehri fethetmek ancak ve ancak o şehirde yaşayanların da gönüllerini de fethederek anlam kazanıyor, dolayısıyla Türklerin Anadolu’yu fethinde eğer bizimle beraber gelen Horasan erenlerinin katkıları olmasaydı bu topraklarda bu kadar kalıcı olamazdık, çınarımızın köklerini Anadolu topraklarının derinliklerine salamazdık diye düşünüyoruz. Bu yüzden Manevi Efendilerimize saygı ve onları genç kuşaklara yeniden hatırlatmak adına bu kültürel görevi üstlendik. Üsküdar’daki Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri’nden başlayarak; Bursa’daki Üftade Hazretlerine, Eskişehir’de Yunus Emre’den Konya’da Şems ve Mevlana’ya, Tarsus‘daki Ashab-ı Kehf’ten Antakya’daki Habib-i Neccar Hazretlerine, Urfa’daki Hazreti İbrahim makamından Tillo’daki İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Ethem Hazretlerine, Eğil’deki Hazreti Elyasa Peygamberden Somuncu Baba Hazretlerine, Hacı Bektaş Veli’den Hacı Bayram Veli’ye uzanan büyük bir kültürel miras gezisi ve aynı zamanda ihtiyacını hep duyacağımız nefsimizin ve ruhumuzun terbiyesi adına bize pek çok şey katacağına inandığımız böyle bir gezi planladık.’’

8 günde 14 il

Gezinin kapsamıyla ilgili bilgiler de veren Mehmet Dilbaz, ’’Gezimiz 8 günlük bir gezi olacak. Toplam 14 ili kapsayan bu kutlu yolculuğumuzu 18 Ekim tarihinde başlatıyoruz.  İlk etapta buraları seçmemizin sebebi yukarıda zikrettiğimiz Manevi Sultanlarımızın Anadolu’yu biz yapan ilk öncüler olmasıdır. Elbette ki yukarıdaki hazretlerden başka daha pek çok manevi efendiyi barındıran bir coğrafyada bulunuyoruz ilerleyen zamanlarda farklı güzergahlarda Anadolu’nun Manevi Sultanları gezimiz devam edecektir. Bu programı iki periyodlarda düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Gezinin kişi başına toplam bedeli ise 2 bin 799 liradır’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:36
  1. Konya
  2. Eskişehir
  3. Bursa
  4. Hafel Turizm
  5. kültür turları
  6. Mehmet Dilbaz
  7. Şemsi Ahmet Paşa Camii (Kuşkonmaz Camii)
  8. Anadolu
  9. Türklerin Anadolu’yu fethi
  10. Üftade Hazretleri
  11. Yunus Emre
  12. Şems
  13. Mevlana
  14. Ashab-ı Kehf
  15. Habib-i Neccar Hazretleri
  16. Hazreti İbrahim makamı
  17. İsmail Fakirullah Hazretleri
  18. İbrahim Ethem Hazretleri
  19. Hazreti Elyasa Peygamber
  20. Somuncu Baba Hazretleri
  21. Hacı Bektaş Veli
  22. Hacı Bayram Veli
  23. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri
  24. Anadolu’nun Manevi Sultanları

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