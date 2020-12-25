Anadolu'nun peynir kültürü dünyaya anlatılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim programı kapsamında, Anadolu'nun peynirleri dünyaya anlatılacak.

Antalya Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla düzenlenen uzaktan eğitim programı, Peynir Atölyesi çalışmalarıyla devam edecek.

2-24 Ocak döneminde hafta sonu verilecek eğitimlerde, akademisyenlerce antik çağdan bugüne peynirin serüveni, Kars gravyeri ve Kars kaşarı, peynir haritası, Karaman divle obruk peyniri, yoğurt kesiği, yoğurt yapmanın püf noktaları, labne peynir, tatlı lor yapımı, sürk peyniri, salamura peyniri, şirden mayalı beyaz peynir ve salamurada pastörizasyon gibi konular anlatılacak.

Peynir kültürünün işleneceği eğitimler, 8 oturumda gerçekleştirilecek, ilk ders Öznur Apaydın Arıkan'ın sunumuyla başlayacak.

- Başvurular başladı, yüzde 75'ini kadınlar oluşturuyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Anadolu'nun peynir kültürünü daha iyi tanımak ve tanıtmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Peynir Atölyesi eğitimleri için başvuruların başladığını ifade eden Karaca, başvuranların yüzde 75'ini kadınların oluşturduğunu bildirdi.

Eğitimlere sadece yurt içinden değil, farklı ülkelerden de katılanların olduğunu belirten Karaca, "Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD, İsviçre'den eğitim için başvuru aldık. Yerleşik yabancılar da eğitime yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- Peynir çeşitliliği gelecek kuşaklara aktarılacak

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Anadolu'nun zengin peynir çeşitliliğine sahip olduğunu, bunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini bildirdi.

Geçen yıl düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda Anadolu peynirlerini bir araya getirdiklerini belirten Çandır, şunları kaydetti:



"Ülkemizin dört bir yanından gelen peynirlerin özelliklerinden, yapım aşamasına kadar birçok konuyu ziyaretçilerle paylaştık. Peynir kültürümüze gelecek nesillerin sahip çıkması için workshoplar düzenledik. Çevrim içi olarak yapacağımız bu eğitim de peynire dair her şeyi öğrenmek isteyenler için önemli bir fırsat olacak."





